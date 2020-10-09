Алмаз Орозалиев ответил, почему милиция не разгоняет сторонников Садыра Жапарова в комендантский час

Замглавы МВД пояснил, что комендантский час будет введен с завтрашних суток, хотя указ президента звучит иначе
Комендантский час в Бишкеке будет введен с завтрашних суток. Об этом Vesti.kg сообщил замглавы МВД, комендант Бишкека Алмаз Орозалиев в ответ на вопрос редакции о том, почему милиция не разгоняет сторонников Садыра Жапарова, нарушающих комендантский час.
- Исходя из того, что приказ вышел очень поздно, нужно решить организационный вопрос, поэтому комендантский час будем вводить с завтрашних суток, - сказал он. - Патрульные машины будут ездить как положено. Сегодня за нарушение комендантского часа задерживать не будем, поскольку я должен подписать приказ. Мы сейчас организовываем комендатуру. Сегодня люди пока дойдут домой. Мы не хотим создавать неудобства для наших горожан. Готовим приказ.
Ранее аппарат президента сообщил о введении в Бишкеке режим ЧП. Отмечалось, что введен комендантский час с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года.
Тем временем у здания правительства продолжают митинговать тысячи сторонников Садыра Жапарова. Для них устроили концерт, растянули экран, кормят пловом.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!