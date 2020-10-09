(Видео) Камчыбек Ташиев передал митингующим «салам» от Садыра Жапарова

Бывший парламентарий заявил, что завтра очень важный день

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев вышел к сторонникам Садыра Жапарова, которые митингуют у здания правительства с самого утра.

- Мы желаем мира и спокойствия в нашей стране, - сказал бывший парламентарий. - Мы должны быть в единстве и избавиться от тех, кто разворовал страну. Вам салам от Садыра Жапарова. Завтра очень важный день, и мы все сделаем, чтобы законность восторжествовала.

Митинг сторонников Жапарова, которые требуют его назначения на пост главы правительства, проходит на старой площади.

Источник: vesti.kg