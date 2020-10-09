Президент выступил с обращением по ситуации в стране

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в обращении говорится

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, выступил с обращением по ситуации в стране.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в обращении говорится

«Дорогие соотечественники!

Из-за непомерных амбиций некоторых политиков мирная жизнь наших граждан и спокойствие в стране подвергнуты угрозе.

Наряду с политическими, звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества.

Кыргызстан у черты опасности.

Дорогие кыргызстанцы,

Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны в Бишкеке введено чрезвычайное положение.

Сегодня я подписал соответствующий Указ.

В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны. Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому, не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней.

Пусть Всевышний хранит наш народ и любимый Кыргызстан!».

Источник: Кабар