Президент выступил с обращением по ситуации в стране

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в обращении говорится
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, выступил с обращением по ситуации в стране.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в обращении говорится
«Дорогие соотечественники!
Из-за непомерных амбиций некоторых политиков мирная жизнь наших граждан и спокойствие в стране подвергнуты угрозе.
Наряду с политическими, звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества.
Кыргызстан у черты опасности.
Дорогие кыргызстанцы,
Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны в Бишкеке введено чрезвычайное положение.
Сегодня я подписал соответствующий Указ.
В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны. Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому, не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней.
Пусть Всевышний хранит наш народ и любимый Кыргызстан!».
Источник: Кабар
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