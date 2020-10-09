(Видео) Начались провокации, полетели бутылки. На площади встретились сторонники Жапарова, Бабанова и Атамбаева

торонники Жапарова скандируют «Садыр!», сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова - «Кыргызстан!».

На площади Ала-Тоо встретились две оппонирующие группы людей: сторонники Садыра Жапарова и сторонники Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и др.

Сторонники Жапарова скандируют «Садыр!», сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова - «Кыргызстан!».

По словам корреспондента Vesti.kg, начались провокации. Со стороны сторонников Жапарова полетели камни и бутылки, которые попали в Тилека Токтогазиева, а также в корреспондента Vesti.kg Эльдоса Казыбекова.

Алмазбек Атамбаев и другие спикеры покинули трибуну.

Источник: vesti.kg