(Видео)  Начались провокации, полетели бутылки. На площади встретились сторонники Жапарова, Бабанова и Атамбаева 

торонники Жапарова скандируют «Садыр!», сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова - «Кыргызстан!».
На площади Ала-Тоо встретились две оппонирующие группы людей: сторонники Садыра Жапарова и сторонники Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и др.
Сторонники Жапарова скандируют «Садыр!», сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова - «Кыргызстан!».
По словам корреспондента Vesti.kg, начались провокации. Со стороны сторонников Жапарова полетели камни и бутылки, которые попали в Тилека Токтогазиева, а также в корреспондента Vesti.kg Эльдоса Казыбекова.
Алмазбек Атамбаев и другие спикеры покинули трибуну.
Источник: vesti.kg
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