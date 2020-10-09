ГКНБ: Поступает информация о попытках организовать беспорядки с использованием огнестрельного оружия

В Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, возник политический кризис.
Госкомитет национальной безопасности заявил, что поступающая оперативная информация свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия.
В связи с этим личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы, образован межведомственный оперативный штаб в целях фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.
«Имеющиеся данные дают основания полагать, что организация различных митингов в данной ситуации может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок», - говорится в заявлении ГКНБ.
В Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, возник политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли «Белый дом», в котором заседает парламент и находится аппарат президента.
Сооронбай Жээнбеков последние события в стране расценил как «попытку захвата власти» и заявил, что остается легитимным президентом. При этом в Бишкеке развернулась борьба за власть между различными политическими силами.
Источник: Азаттык
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