ГКНБ: Поступает информация о попытках организовать беспорядки с использованием огнестрельного оружия

В Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, возник политический кризис.

Госкомитет национальной безопасности заявил, что поступающая оперативная информация свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия.

В связи с этим личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы, образован межведомственный оперативный штаб в целях фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.

«Имеющиеся данные дают основания полагать, что организация различных митингов в данной ситуации может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок», - говорится в заявлении ГКНБ.

В Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, возник политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли «Белый дом», в котором заседает парламент и находится аппарат президента.

Сооронбай Жээнбеков последние события в стране расценил как «попытку захвата власти» и заявил, что остается легитимным президентом. При этом в Бишкеке развернулась борьба за власть между различными политическими силами.

Источник: Азаттык