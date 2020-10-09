(Видео) Митингующие заблокировали перекресток улицы Алма-Атинской и проспекта Чуй 

Проезжающие машины в знак поддержки сигналят протестующим
Митингующие заблокировали перекресток улицы Алма-Атинской и проспекта Чуй, чтобы колонна могла беспрепятственно пройти.
По словам корреспондента Vesti.kg, проезжающие машины сигналят протестующим в знак солидарности. Жители квартирных домов района Восток -5 также выглянули из окон, чтобы поддержать граждан.
Источник: vesti.kg
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