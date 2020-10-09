Рынок Орто-Сай срочно закрывается из-за митингов в Бишкеке

Столичный рынок Орто-Сай закрывается из-за митингов в городе.

Напомним, в столице проходят акции протеста сторонников Садыра Жапарова и оппозиционных партий

Столичный рынок Орто-Сай закрывается из-за митингов в городе. Об этом Vesti.kg сообщили работники рынка.

- Служба безопасности сейчас сказала нам срочно закрыть контейнеры и разойтись по домам, - рассказали редакции.

Напомним, в настоящее время сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата ЖК Омурбека Бабанова направляются на центральную площадь Ала-Тоо.

Между тем, на старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, требуя его назначения на пост премьер-министра.

Источник: vesti.kg