Рынок Орто-Сай срочно закрывается из-за митингов в Бишкеке

Столичный рынок Орто-Сай закрывается из-за митингов в городе.
Напомним, в столице проходят акции протеста сторонников Садыра Жапарова и оппозиционных партий
Столичный рынок Орто-Сай закрывается из-за митингов в городе. Об этом Vesti.kg сообщили работники рынка.
- Служба безопасности сейчас сказала нам срочно закрыть контейнеры и разойтись по домам, - рассказали редакции.
Напомним, в настоящее время сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата ЖК Омурбека Бабанова направляются на центральную площадь Ала-Тоо.
Между тем, на старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, требуя его назначения на пост премьер-министра.
Источник: vesti.kg
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