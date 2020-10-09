Таалайбек Омуралиев назначен начальником Генштаба Вооруженных Сил КР

Омуралиев Таалайбек Барыктабасович родился 2 мая 1965 года в селе Кочкорка Кочкорского района Нарынской области.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Омуралиев Таалайбек Барыктабасович назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Омуралиев Таалайбек Барыктабасович родился 2 мая 1965 года в селе Кочкорка Кочкорского района Нарынской области.

Трудовая деятельность:

1986–1987 гг. — Забайкальский военный округ, командир мотострелкового взвода.

1987–1988 гг. — служба в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, командир гранатомётного взвода мотострелкового полка. Принимал участие в боевых действиях.

1988–1989 гг. — Забайкальский военный округ, командир пулемётного взвода отдельного пулемётно-артиллерийского батальона.

1989–1993 гг. — командир пулемётной роты пулемётно-артиллерийского полка пулемётно-артиллерийской дивизии Забайкальского военного округа.

1993–1994 гг. — командир мотострелкового батальона 282-го гвардейского мотострелкового полка 8-й гвардейской мотострелковой дивизии в селе Кой-Таш Чуйской области.

В годы гражданской войны в Таджикистане, командовал сводным пограничным батальоном от Вооружённых сил Кыргызской Республики по охране таджикско-афганской границы.

1994–1997 гг. — командир дисциплинарного батальона в г. Бишкек.

Летом и осенью 1999 года Омуралиев Таалайбек принимал непосредственное участие в ликвидации боевиков Исламского движения Узбекистана, проникших в южные районы Кыргызстана.

Август — октябрь 2000 гг. — начальник штаба — заместитель командира горной мотострелковой бригады в г. Ош.

В 2000 году окончил Военную академию имени Фрунзе.

2000–2002 гг. — командир пограничной части в г. Исфана Баткенской области.

2002–2003 гг. — Ошский пограничный отряд, командир.

2003–2004 гг. — командир 25-й бригады специального назначения «Скорпион» Министерства обороны Кыргызской Республики.

2004–2005 гг. — начальник штаба — первый заместитель командующего Южной группировки войск.

2005–2006 гг. — заместитель начальника Бишкекского высшего военного училища Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Март — август 2006 г. — начальник отдела — заместитель начальника управления службы войск и безопасности военной службы Главного штаба Вооруженных Сил.

2006–2007 гг. — начальник управления боевой подготовки Министерства обороны Кыргызской Республики.

2007–2008 гг. — заместитель начальника училища по учебной и научной работе в Бишкекском высшем военном училище.

Июль — ноябрь 2009 г. — командующий Южной группировкой войск.

В 2009 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

2009–2010 гг. — заместитель министра обороны Кыргызской Республики. Руководил войсковой операцией по ликвидации межнационального конфликта в Оше летом 2010 года.

2010–2011 гг. — начальник Главного штаба Вооружённых сил Кыргызской Республики — первый заместитель министра обороны.

2011–2014 гг. — министр обороны Кыргызской Республики.

Отметим, что до этого президент освободил Раимберди Дуйшенбиева с должности начальника Генштаба Вооруженных Сил КР.

Источник: Кабар