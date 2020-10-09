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Президент Жээнбеков освободил от должности главу Генштаба Вооруженных Сил КР Раимберди Дуйшембиева

Президент Жээнбеков освободил от должности главу Генштаба Вооруженных Сил КР Раимберди Дуйшембиева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 8 статьи 64 Конституции КР, Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович освобожден от занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Источник: Кабар

           

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