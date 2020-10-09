 (Видео)  Активист: Атамбаев, сиди и не рыпайся

Так, один из активистов, выступая с трибуны, попросил бывшего президент Алмазбека Атабаева «сидеть и не рыпаться».
«В 2010 году мы доверились тебе. К чему ты нас привел?»
На старой площади в Бишкеке вновь собрались сторонники Садыра Жапарова, требующие назначить его премьер-министром.
Так, один из активистов, выступая с трибуны, попросил бывшего президент Алмазбека Атабаева «сидеть и не рыпаться».
«Сооронбай Шарипович, сколько мы стояли у ваших дверей и просили принять аксакала, прибывшего из Аксы? Хотели поднять Садыра Жапарова на белом ковре. Если президент уйдет в отставку, премьер сразу придет. Но Жапаров сам этого не хочет. Говорит, что должно быть в рамках закона. Вспомните 2010 год. Атамбаев, ты тоже сиди там и не рыпайся. В 2010 году мы доверились тебе. К чему ты нас привел? Сидишь теперь в «Форуме», собирая людей. Говорят, в «Форуме» тоже нет людей. Приходят некоторые, забирают деньги и уходят», - сказал активист.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!