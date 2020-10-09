(Видео) Активист: Атамбаев, сиди и не рыпайся

Так, один из активистов, выступая с трибуны, попросил бывшего президент Алмазбека Атабаева «сидеть и не рыпаться».

«В 2010 году мы доверились тебе. К чему ты нас привел?»

На старой площади в Бишкеке вновь собрались сторонники Садыра Жапарова, требующие назначить его премьер-министром.

Так, один из активистов, выступая с трибуны, попросил бывшего президент Алмазбека Атабаева «сидеть и не рыпаться».

«Сооронбай Шарипович, сколько мы стояли у ваших дверей и просили принять аксакала, прибывшего из Аксы? Хотели поднять Садыра Жапарова на белом ковре. Если президент уйдет в отставку, премьер сразу придет. Но Жапаров сам этого не хочет. Говорит, что должно быть в рамках закона. Вспомните 2010 год. Атамбаев, ты тоже сиди там и не рыпайся. В 2010 году мы доверились тебе. К чему ты нас привел? Сидишь теперь в «Форуме», собирая людей. Говорят, в «Форуме» тоже нет людей. Приходят некоторые, забирают деньги и уходят», - сказал активист.

Источник: vesti.kg