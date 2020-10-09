Президент освободил Орозбека Опумбаева от должности главы ГКНБ
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Опумбаев Орозбек Найманович в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 64 Конституции КР освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Источник: Кабар
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