Оправдал ли суд Садыра Жапарова? Мнение эксперта

По его словам, в статье 84 Конституции КР четко указаны все пункты.

Ранее СМИ написали, что Садыр Жапаров ввел общественность в заблуждение, заявив, что суд его оправдал. Но если подумать, то в какой-то степени это соответствует действительности, так как Верховный суд отменил вынесенные приговоры в отношении него и направил уголовное дело в Генеральную прокуратуру для проведения досудебного производства. То есть по сути Садыр Жапаров вновь стал подследственным, а это как известно никоим образом не ограничивает его политическую деятельность. К примеру, экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов также находится под следствием, но это не помешало ему баллотироваться в парламент.

Доктор юридических наук Бекбосун Борубашев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, пояснил как в законе прописано назначение премьер-министра.

По его словам, в статье 84 Конституции КР четко указаны все пункты.

- Первое, коалиция большинства утверждает кандидатуру премьер-министра, который представляет свою программу и кабинет министров. Второе, президент подписывает это назначение и только в этом случае человек становится легитимно избранным премьер-министром, - сказал Борубашев.

Что же касается решения Верховного суда по поводу Садыра Жапарова, продолжил эксперт, то здесь есть свои юридические тонкости.

- В любом случае все эти вопросы должен решать Жогорку Кенеш, который и выдвинул на должность премьер-министра Садыра Жапарова, - добавил Бекбосун Ишенбекович.

Источник: vb.kg