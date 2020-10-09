Суд отказал в отмене постановления ЦИК КР о признании недействительными итогов выборов
В Административном суде Бишкека сегодня состоялся судебный процесс по иску Общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество» о признании недействительным постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 6 октября 2020 года №249.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, по итогам заседания Административным судом города Бишкек административный иск ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» оставлен без удовлетворения.
Источник: Элгезит
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