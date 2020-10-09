Сторонники Садыра Жапарова требуют отставки Омурбека Суваналиева

Политический кризис в Кыргызстане продолжается.
Власти как таковой в стране нет. Сегодня на Старой площади Бишкека вновь собрались сторонники Садыра Жапарова, который сам себя назначил на пост премьер-министра. Они требуют отставки и. о. председателя ГКНБ Омурбека Суваналиева.
Напомним, вчера, выступая на митинге своих стронников, Садыр Жапаров обвинил Омурбека Суваналиева в захвате ГКНБ. Сегодня участники акции требуют не только назначить своего лидера премьер-министром, но и отстранить от руководства ГКНБ Омурбека Суваналиева.
Сам генерал вчера же заявил, что во всех государственных и муниципальных органах должны работать легитимные руководители. По его словам, все самозахваченные должности будут возвращены законным руководителям.
Вчера Садыр Жапаров также сетовал, что у него отобрали охрану и водителя. «Это незаконно. Он незаконно сидит в ГКНБ. Хотел попросить по-хорошему, но Суваналиев не выходит на связь три дня», — сказал он на митинге.
В Бишкеке уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники Садыра Жапарова, самопровозгласившего себя главой правительства, требуют от депутатов Жогорку Кенеша сделать его легитимным, назначив премьер-министром КР.
Источник: 24.kg
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