Коллектив ГКНБ прогнал Омурбека Суваналиева

По их данным, обязанности главы ведомства временно будет исполнять заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев.

Личный состав ГКНБ прогнал исполняющего обязанности главы ГКНБ Омурбека Суваналиева. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ведомстве.

По их данным, обязанности главы ведомства временно будет исполнять заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев.

- Весь личный состав ГКНБ перешел на усиленный режим, и мы намерены вооружиться, чтобы в случае чего защитить наше ведомство от захватчиков, - сообщили источники.

Источник: vb.kg