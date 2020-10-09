(Видео) «Мы едем, Садыр!». Молодежь Джалал-Абада выехала в Бишкек

Они призывают остальных сторонников Жапарова не падать духом

Молодежь Джалал-Абада едет в Бишкек. Соответствующее видеообращение распространилось в соцсети Facebook.

«Ради Садыра мы на все готовы. Мы признаем его. Нас собралось еще десять машин. Если соберутся еще 50 машин… Машины выезжают из Ноокенского района. Не падайте духом! Мы едем, Садыр!», - сказали граждане.

Источник: vesti.kg