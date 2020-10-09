(Видео) «Мы едем, Садыр!». Молодежь Джалал-Абада выехала в Бишкек 

Они призывают остальных сторонников Жапарова не падать духом
Молодежь Джалал-Абада едет в Бишкек. Соответствующее видеообращение распространилось в соцсети Facebook.
«Ради Садыра мы на все готовы. Мы признаем его. Нас собралось еще десять машин. Если соберутся еще 50 машин… Машины выезжают из Ноокенского района. Не падайте духом! Мы едем, Садыр!», - сказали граждане.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!