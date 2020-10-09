ГКНБ: Т.Матраимов, З.Кочкорбаев и М.Ахмедов водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР за незаконное пересечение границы

Отмечается, что указанные лица были задержаны 6 октября 2020 года пограничным нарядом РУ при незаконном переходе госграницы.
9 октября 2020 года узбекскими пограничниками были переданы нарушители государственной границы КР граждане Матраимов Тилек 1967 г.р., Кочкорбаев Зиябиддинбек 1989 г.р. и Ахмедов Махсуд 1979 г.р. Об этом сообщили в ГКНБ КР
Отмечается, что указанные лица были задержаны 6 октября 2020 года пограничным нарядом РУ при незаконном переходе госграницы.
Следственными органами ГКНБ КР 9 октября 2020 года в рамках зарегистрированных АИС ЕРПП по ст. 358 УК КР начаты досудебные производства по факту незаконного пересечения государственной границы.
В настоящее время задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.
Источник: Кабар
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