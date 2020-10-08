Спикер Жогорку Кенеша переговорил по телефону с президентом С.Жээнбековым. Что они обсудили?

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Кыргызстана, в ходе которого обсудили политическую ситуацию в стране.
Спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев переговорил по телефону с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Кыргызстана, в ходе которого обсудили политическую ситуацию в стране.
Торага в ходе беседы отметил попытку Жогорку Кенеша стабилизирования ситуации, возвращения в правовое русло, а также о предложения депутатов по выходу из сложившейся ситуации.
В то же время он напомнил, что некоторыми депутатами начата процедура импичмента президента страны. Мыктыбек Абдылдаев отметил, что как бы сложно не было президенту принимать предстоящие решения, ему необходимо в срочном порядке рассмотреть пути выхода из сложившейся ситуации.
«Потому что наша страна не может жить в режиме ожидания», - сказал торага ЖК.
Источник: Кабар
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