Спикер Жогорку Кенеша переговорил по телефону с президентом С.Жээнбековым. Что они обсудили?

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Кыргызстана, в ходе которого обсудили политическую ситуацию в стране.

Спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев переговорил по телефону с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Кыргызстана, в ходе которого обсудили политическую ситуацию в стране.

Торага в ходе беседы отметил попытку Жогорку Кенеша стабилизирования ситуации, возвращения в правовое русло, а также о предложения депутатов по выходу из сложившейся ситуации.

В то же время он напомнил, что некоторыми депутатами начата процедура импичмента президента страны. Мыктыбек Абдылдаев отметил, что как бы сложно не было президенту принимать предстоящие решения, ему необходимо в срочном порядке рассмотреть пути выхода из сложившейся ситуации.

«Потому что наша страна не может жить в режиме ожидания», - сказал торага ЖК.

Источник: Кабар