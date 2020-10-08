(Видео) В Бишкеке на митинг собираются сторонники Садыра Жапарова

Ранее некоторые депутаты Жогорку Кенеша выдвинули его кандидатуру на пост временного главы правительства

В Бишкеке у здания правительства собираются сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Митингующие скандируют «Садыр».

Акция протеста начался еще утром, однако сейчас к ней присоединилась еще группа сторонников бывшего парламентария.

Напомним, ранее некоторые депутаты Жогорку Кенеша выдвинули его кандидатуру на пост временного главы правительства, однако представители оппозиционных партий и граждане выступили против его назначения.

Источник: vesti.kg