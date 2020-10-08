(Видео)  В Бишкеке на митинг собираются сторонники Садыра Жапарова 

Ранее некоторые депутаты Жогорку Кенеша выдвинули его кандидатуру на пост временного главы правительства
В Бишкеке у здания правительства собираются сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Митингующие скандируют «Садыр».
Акция протеста начался еще утром, однако сейчас к ней присоединилась еще группа сторонников бывшего парламентария.
Напомним, ранее некоторые депутаты Жогорку Кенеша выдвинули его кандидатуру на пост временного главы правительства, однако представители оппозиционных партий и граждане выступили против его назначения.
Источник: vesti.kg
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