В Бишкеке сегодня начнут подавать тепло в дома

Мэр Азиз Суракматов поставил задачу подать тепло горожанам.

Об этом на Facebook сообщила глава пресс-службы муниципалитета Гуля Алмамбетова.

По ее словам, прямо сейчас вице-мэр Алымбек Абдылдаев собирает штаб ОЗП. Тепло начнут подавать с сегодняшнего дня.

Источник: Кабар