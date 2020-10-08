Уточняется, что Социальный фонд и его региональные управления работают в штатном режиме, соответственно пенсии за октябрь месяц будут профинансированы своевременно.
Перерасчет размеров пенсии путем индексации в соответствии с постановлениями Правительства КР,
завершены полностью, выплата пенсии за октябрь месяц в новых размерах начнется с 12 октября. Об этом сообщает Соцфонд КР.
Уточняется, что Социальный фонд и его региональные управления работают в штатном режиме, соответственно пенсии за октябрь месяц будут профинансированы своевременно.
- Финансирование пенсий и пособий за январь-сентябрь 2020 года составило 35 млрд 380,2 млн сомов:
- город Бишкек -5 млрд 781,6 млн сомов
- Чуйская область - 5 млрд 456,1 млн сомов
- Нарынская область - 2 млрд 845,1 млн сомов
- Иссык-Кульская область - 3 млрд 209,9 млн сомов
- Таласская область - 1 млрд 462,0 млн сомов
- город Ош - 1 млрд 272,5 млн сомов
- Ошская область - 6 млрд 507,1 млн сомов
- Баткенская область - 2 млрд 828,6 млн сомов
- Жалал-Абадская область - 6 млрд 017,3 млн сомов
Как отмечается, финансирование пенсий и пособий за сентябрь 2020 года составило 3 млрд 881,8 млн сомов.
Источник: vb.kg
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