За сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли 4 человека.
Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.
Он уточнил, что из них в Бишкеке – 1, в Ошской области – 1, в Баткенской области – 2.
Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 1 тыс. 73 человека.
Источник: Кабар
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