За сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли 4 человека

За сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли 4 человека.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

Он уточнил, что из них в Бишкеке – 1, в Ошской области – 1, в Баткенской области – 2.

Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 1 тыс. 73 человека.

Источник: Кабар