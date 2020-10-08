Азиз Суракматов вернулся на пост мэра Бишкека.
Об этом сообщила советник мэра Гуля Алманбетова. Она уточнила, что Суракматов вернулся и находится сейчас в своем кабинете.
Напомним, что 6 октября Азиз Суракматов написал заявление об отставке и покинул свой пост.
Как сообщила накануне пресс-служба мэрии, временно исполняющим обязанности мэра города Бишкек был назначен первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!