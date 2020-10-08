Азиз Суракматов вернулся на пост мэра Бишкека

Азиз Суракматов вернулся на пост мэра Бишкека.

Об этом сообщила советник мэра Гуля Алманбетова. Она уточнила, что Суракматов вернулся и находится сейчас в своем кабинете.

Напомним, что 6 октября Азиз Суракматов написал заявление об отставке и покинул свой пост.

Как сообщила накануне пресс-служба мэрии, временно исполняющим обязанности мэра города Бишкек был назначен первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Источник: Кабар