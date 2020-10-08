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Курсан Асанов: Я подчиняюсь народу и жду решения Жогорку Кенеша

Сотрудники МВД ждут назначения Жогорку Кенешем и. о. премьер-министра.

Об этом сегодня на брифинге в Бишкеке сообщил и. о. министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая на вопрос о том, какой ветви власти он и его ведомство сейчас подчиняются.

«Я с народом. Служил простым людям прежде, продолжу и сейчас. Кого поддержит Жогорку Кенеш, кого депутаты назначат премьер-министром, тому я и все МВД и будем подчиняться. Я, напомню, назначен Совбезом исполняющим обязанности министра временно. Пользуясь случаем, хочу обратиться к нардепам: решите вопрос о назначении и. о. премьер-министра скорее. Этого сегодня ждут все», — сказал Курсан Асанов.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом столицы и и. о. министра внутренних дел КР.

Источник: 24.kg

           

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