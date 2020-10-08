(Видео) Лидера партии «Чон Казат» Жапыкеева не пустили в Генпрокуратуру

Пишут, что «Гелендваген», где сидел Жапыкеев, был без государственных номеров.
Лидера политической партии «Чон Казат» Сыймыка Жапыкеева 7 октября дружинники не пустили в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщают в соцсетях.
Пишут, что «Гелендваген», где сидел Жапыкеев, был без государственных номеров.
Ранее Жапыкеев заявил, что на Асылбека Жээнбекова и Райымбека Матраимова возбуждено уголовное дело.
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Источник: reporter.kg
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