(Видео) Лидера партии «Чон Казат» Жапыкеева не пустили в Генпрокуратуру

Пишут, что «Гелендваген», где сидел Жапыкеев, был без государственных номеров.

Лидера политической партии «Чон Казат» Сыймыка Жапыкеева 7 октября дружинники не пустили в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщают в соцсетях.

Пишут, что «Гелендваген», где сидел Жапыкеев, был без государственных номеров.

Ранее Жапыкеев заявил, что на Асылбека Жээнбекова и Райымбека Матраимова возбуждено уголовное дело.

Видео

https://www.instagram.com/p/CGDSAMJlDR9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

https://www.instagram.com/bezpredelkg/?utm_source=ig_embed

Источник: reporter.kg