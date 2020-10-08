Равшан Джеенбеков: Нельзя допустить превращения Кыргызстана в одну из африканских стран

Кто бы ни был – будь то Садыр Жапаров или другие политические силы, стремящиеся во власть - спешить не надо.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков считает, что оказавшиеся в заключении по политическим причинам не должны спешить идти во власть, пока не будут оправданы судом в ходе открытого разбирательства.

Такое мнение он выразил в эфире программы «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» 7 октября, комментируя выдвижение кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра КР.

По его мнению, неправильно, когда судьи, выносившие приговоры по приказу власти, в спешке принимают оправдательные вердикты. Поэтому он предложил формировать новое правительство в рамках закона:

«Кто бы ни был – будь то Садыр Жапаров или другие политические силы, стремящиеся во власть - спешить не надо. Тот, кто будет спешить, лишь усугубит политическую нестабильность. На сегодня политические силы должны договориться, что выдвинут предпочитаемые ими кандидатуры на пост премьер- министра, и руками депутатов парламента на основе альтернативных выборов будет выбран новый глава правительства. Тогда это будет в рамках закона», – пояснил политик.

При этом он поделился мнением относительно того, если ситуация продолжит обостряться. По его мнению, «парламент должен собраться, чтобы страна вошло в правовое поле, и оказать содействие в избрании премьер-министра, формирования правительства». «Если же каждый раз группировки, за которыми стоят какие-то силы, будут выдвигать каждая своего кандидата, то мы просто превратимся в те страны Африки, где власть каждый раз переходит от одной вооруженной группировки к другой. Это очень опасный путь. Поэтому должны быть проведены переговоры, после которых будут выдвинуты кандидатуры для проведения выборов, и это будет не только законно, но и справедливо», – заключил Равшан Джеенбеков.

Вечером 6 октября в бишкекской гостинице «Достук» группа депутатов под председательством действующего вице-спикера VI созыва Жогорку Кенеша, лидера партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлана Бакирова приняла заявления о якобы отставках торага парламента Дастанбека Джумабекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. Там же собравшиеся избрали нового спикера Мыктыбека Абдылдаева и выдвинули на пост главы правительства Садыра Жапарова. Незадолго до этого коллегия Верховного суда КР вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу в отношении политика.

Однако некоторые их коллеги и юридическое сообщество Кыргызстана выразили сомнения в легитимности таких перестановок.

Источник: Азаттык