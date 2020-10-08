Курсан Асанов заявил, что во время со событий в Кой-Таше перед ним поставили задачу не брать Атамбаева живым

Асанов добавил, что уголовное дело в отношении него, продуманное властями от и до, провалилось.
Курсан Асанов заявил, что он допустил «ошибку» в поставленной ему задаче во время событий в Кой-Таше — задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева живым. Об этом он рассказала в интервью Sputnik Кыргызстан.
«У меня в поставленной властями задаче был один «недостаток»: я совершил «ошибку» — задержал Атамбаева живым. Этим все сказано. Больше ничего не хочу говорить», — заявил он.
Асанов добавил, что уголовное дело в отношении него, продуманное властями от и до, провалилось.
Источник: Элгезит
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