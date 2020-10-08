(Видео) Садыр Жапаров навещает пострадавших в качестве премьер-министра

Он посетил больницы и поговорил с пациентами

Садыр Жапаров в качестве премьер-министра посещает пострадавших в больницах Бишкека.

Политик посетил больницы и поговорил с пациентами.

Источник: vesti.kg