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(Видео) У Дома правительства собирается толпа 

Дружинники защищают здание

Возле Дома правительства собираются неизвестные люди. Об этом сообщают очевидцы.

По их данным, на месте охраняют дружинники, однако не хватает людей. Всех, кто охраняет город, просят прийти к зданию правительства.

Источник: vesti.kg

           

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