Вечный кандидат: Надо иметь много сторонников, чтобы тебя как Садыра Жапарова выдвинули на должность главы правительства КР

Хотя две партии власти "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" превратили многие участки в пункты по покупке голосов избирателей

В прошлое воскресенье, 4 сентября сего года, в Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша Республики, которые всеми Международными наблюдателями были признаны демократическими и законными. Хотя две партии власти "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" превратили многие участки в пункты по покупке голосов избирателей, выборы были признаны законными, демократическими и, следовательно, состоявшимися, несмотря на то, что в тот день были зафиксированы многочисленные нарушения почти на всех избирательных участках по всей стране. По предварительным данным, большинство голосов оказались у партий власти. Это вызвало недовольство среди членов партий, набравших мизер голосов и, которым не «светила» даже «копия мандата депутата ЖК КР. И это привело к тому, что 5 октября, в Бишкеке прошли митинги, которые привели к массовым беспорядкам и частичному захвату власти. И не ясно – почему мирный митинг резко перерос в насильственный захват власти, пока никто не может ответить.

Ночью, 6 октября, демонстранты открыли ворота в БД и прорвались в стратегическое здание №1. Потом, сразу было захвачено здание ГКНБ. И уже с утра начались назначения на руководящие должности в государственные учреждения. Смена власти происходила и продолжается по всей стране. ЦИК признал выборы несостоявшимися. И тринадцать политических партий, большинство которых заявили о себе накануне выборов, объединились и создали Координационный совет, который выдвинул идею создания правительства народного доверия.

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов написал заявление об отставке. А вечером 6 октября коалиция парламентского большинства представила кандидатуру Садыра Жапарова на пост Премьер-министра страны. Страну пытаются ввести в правовое русло. Однако, ситуация по стране нестабильная. По данным на 16:00, в Кыргызстане действуют три координационных совета . Одна из них выбрала Жапарова. Две другие поддержали кандидатуру Садыра Жапарова, но появились еще какие-то координационные советы, которые выдвинули на пост Премьер-министра КР мальчишку, который грамотный, фамилию свою пишет без ошибок да и четко выговаривает предложение: Меня выдвинул координационный совет молодежи».

Сначала многие посмеялись, думая, что это шутка. Но потом, когда в поддержку этого молодого, прости Господи, грамотея молодежь стала выходить на Площадь, люди изменили свое мнение, хотя сторонников этого парня было не более 500 человек.

И в это время из СИЗО из тюрьмы освободили без судебного решения Алмазбека Атамбаева. На Каком основании? – спрашивают друг друга люди. Ведь он был осуждён с соблюдением всех уголовно -процессуальных норм! Более того, он подследственный еще по двум уголовным делам…

Сегодня я был на одном из собраний оппозиции. Люди не понимают почему выпустили Атамбаева, который заставил суд выпустить вора в Законе Батукаева на свободу? Почему освободили преступника, который в своем «имении» в Кой-Таше пристрелил безоружного подполковника спецслужб, пожелавшего убедить забаррикадировавшегося Атамбаева, что не надо допускать кровопролития.

И тут люди невольно начали вспоминать как он вместе с Сапаром Исаковым ограбил кыргызстанцев на 386 млн. долларов, взятых под «драконово» высокие проценты на реконструкцию 30 процентов ТЭЦ, когда подобные ТЭЦ «с нуля» можно было построить за 149-150 млн долларов.

А хищения на ремонтных работах Ипподрома, на строительстве стратегической дороги «Бишкек-Ош», на ремонте Музея ИЗО. Работ не выполнено и на миллион долларов, но деньги кончились. Их «распилили» Атамбаев со своими шакалами и на шеи кыргызских граждан мошенники-коррупционеры повесили двухмиллиардный кредит Китая… Отдавать эти доллары будут наши дети. И если Китай не приберет к своим рукам территорию нашей страны, то долг останется и нашим внукам. Но это отдельная тема.

И как тут не вспомнить то, что Бакиева осудили заочно. Ему не дали даже возможности защищаться в судах! Хотя он подавал иски в Международный суд на КР и выиграл, при этом от суммы компенсации отказался. В пользу бюджета КР. А ведь при Бакиеве Кыргызстан рассчитался с третью внешних долгов и с долгами за обслуживание внешнего долга. И так из долга 2 млрд.730 миллионов долларов США, на 7 апреля 2010 года осталось 1 миллиард 900 миллионов долларов.

А помните, как Текебаев давал интервью радио «Марал», он открыто упрекал Атамбаева, что тот не смог использовать плоды клеветы, обливания грязью сторонников Бакиева. «Мы сталкивали, стравливали друг с другом бакиевских профессионалов и родственников Бакиева. Но Атамбаев не смог этим воспользоваться». Вообщим, Текебаев и рассказал о том, как клеветали на Бакиевых. Меня тоже хотели втянуть в это дело и обещали огромные деньги за каждую статью против Бакиева. Тогда, журналисты помнят, я обматерил одного члена ВП и ушел из «зала-посиделок». Ну, ладно. Дело прошлое, да и тема эта отдельная.

Но напрашивается вывод: Если Атамбаева освободили, то и Бакиева надо пригласить в страну? Но у нас законы работают избирательно.

Еще один вопрос: На каком основании освободили Сапара Исакова, Фарида Ниязова, Албека Ибраимова, Жантора Сатыбалдиева, Дуйшенбека Зилалиева? В уважающих себя странах они отбывали бы «пожизненные сроки без права переписки». Но мы живем в Кыргызстане.

Кстати, говорят, что Дуйшенбек Зилалиев является сватом Соке. Это правда? Да, эти воры «посадили» страну «в лужу» и теперь есть вероятность, что благодаря этим негодяям-коррупционерам, Китай может отнять у нас бо-о-льшую часть Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Возможно, настало время, когда надо всех экс Президентов пригласить в страну и Жеенбекова после отставки, не выдворять из страны. Может есть смысл уважить себя и, обратиться к соседям с вопросом - Почему они не признают «Узника Совести» Садыра Жапарова в качестве и.о. Премьер-министр КР? Если даже и не признают, нынешний президент Жээнбеков прекрасно знает, что Атамбаев заставил возбудить несколько уголовных дел против Садыра Жапарова, но только на одно обвинение нашлось «доказательство» – Показание одного пропойцы, который позже на одном из судебных . процессов спросил у Садыра - А где Садыр Жапаров?

Ладно, это издержки судебного производства КР. Но однозначно, необходимо легитимному главе государства Сооронбаю Жээнбекову утвердить Постановление легитимного ЖК КР о назначении Садыра Жапарова Премьер-министром КР.

В противном случае, хаос и беспорядки в Кыргызстане продолжатся и все может переброситься и на соседние страны. Не надо забывать, что Кыргызская Республика находится на «Шелковом пути» и очаги напряжения вспыхивают по её следованию.

Кстати, в 2005году Россия сразу признала новую власть. А в 2010году, временное правительство, которое развязало межнациональную резню на юге страны , чтобы укрепить свою власть и отвлечь южан от политических вопросов .

Что же на этот раз придумает Атамбаев, чтобы остаться на свободе и поквитаться со своим другом Соке?

А пока хотелось бы выразить благодарность тем силам, которые освободили политика, который получил реальный срок, потому что надеялся, что окажется на свободе законно. Поэтому он все эти годы запрещал своим сторонникам организовывать митинги и пикеты. Тем более, запрещал перекрывать стратегические дороги на Иссык-Куле. Но на этот раз, многотысячные сторонники Садыра Жапарова, проявили инициативу. И еще надо сказать, что на Площадь вышло несколько тысяч сторонников политика и, поэтому его рекомендовали на пост Премьера. Посему, не надо играть с чувствами большинства митинговавших. Не надо плевать на мнение большинства. Не то ситуация чревата непредсказуемыми последствиями.

Ырысбек ОМУРЗАКОВ

PS: Сегодня по телевидению выступал лидер одной из партий, который появляется в Бишкеке на несколько дней только перед выборами и является, как бы, «вечным кандидатом в президенты» и «вечным кандидатом в депутаты ЖК», кажется, по фамилии Асанбеков и говорит, что Садыр Жапаров зря сделал, что согласился на должность Премьера. А на вопрос- Согласился бы он? – ответил, что согласился бы. «Но надо иметь много сторонников, чтобы как Садыра Жапарова тебя выдвинули на должность главы правительства КР » - конец цитаты. В остальном, без комментариев…