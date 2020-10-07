Сторонники Садыра Жапарова двинулись из Иссык-Кульской области в Бишкек

Тем временем в столице продолжается митинг
Сторонники экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, освобожденного из колонии после взятия Белого дома, двинулись из Иссык-Кульской области в Бишкек. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил журналист Болот Темиров.
Тем временем в столице проходит митинг с требованием назначить Жапарова новым премьер-министром КР.
Источник: vesti.kg
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