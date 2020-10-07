(Видео) Сторонники Садыра Жапарова направляются в сторону здания правительства

Сообщается, что группы людей стягиваются с разных сторон города

Сторонники Садыра Жапарова направляются к зданию правительства. Об этом сообщает телеграм-канал «Сейчас KG».

Уточняется, что они направляются со стороны улиц Абдрахманова, Куренкеева и проспекта Айтматова.

Источник: vesti.kg