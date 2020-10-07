(Видео) Жанар Акаев: Никто не против премьерства Садыра Жапарова

Кроме того, он обратился к представителям партии “Мекенчил” с просьбой успокоить своих сторонников и сохранить в целостности дом правительства.
Депутат попросил партию “Мекенчил”, возглавляемую Камчыбеком Ташиевым, успокоить своих сторонников и сохранить в целостности дом правительства
Жанар Акаев на собрании народного координационного совета попросил разрешить ему собрать депутатов и назначить премьер-министра.
- Дайте мне разрешение, я соберу парламент, поговорю с ними до вечера, - пообещал Акаев. - Никто не говорит, чтобы Садыр Жапаров не был премьер-министром. Пусть выставит свою кандидатуру. Если депутаты поддержат его, то он пройдет. Токтогазиева тоже многие поддерживают. Давайте решим все эти вопросы с парламентом.
Кроме того, он обратился к представителям партии “Мекенчил” с просьбой успокоить своих сторонников и сохранить в целостности дом правительства.
- Мы должны сохранить дом правительства, - отметил парламентарий. - Никто не захватил власть тут, не заходите силой в дом правительства.
Источник: vesti.kg
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