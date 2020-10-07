Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 17

(Видео) Жанар Акаев: Никто не против премьерства Садыра Жапарова

Кроме того, он обратился к представителям партии “Мекенчил” с просьбой успокоить своих сторонников и сохранить в целостности дом правительства.

Депутат попросил партию “Мекенчил”, возглавляемую Камчыбеком Ташиевым, успокоить своих сторонников и сохранить в целостности дом правительства

Жанар Акаев на собрании народного координационного совета попросил разрешить ему собрать депутатов и назначить премьер-министра.

- Дайте мне разрешение, я соберу парламент, поговорю с ними до вечера, - пообещал Акаев. - Никто не говорит, чтобы Садыр Жапаров не был премьер-министром. Пусть выставит свою кандидатуру. Если депутаты поддержат его, то он пройдет. Токтогазиева тоже многие поддерживают. Давайте решим все эти вопросы с парламентом.

Кроме того, он обратился к представителям партии “Мекенчил” с просьбой успокоить своих сторонников и сохранить в целостности дом правительства.

- Мы должны сохранить дом правительства, - отметил парламентарий. - Никто не захватил власть тут, не заходите силой в дом правительства.

Источник: vesti.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить