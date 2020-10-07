Каныбек Осмоналиев, профессор: «Где президент, премьер-министр, спикер? Пропали без вести, не выполняя свои обязанности. Фактически предали народ!»

Страна вновь вышла за рамки правового поля!

— Господин Каныбек, должен ли Кыргызстан принять народную власть?

— Страна вновь вышла за рамки правового поля! Как и раньше, виноват в этом президент. Потому что он испугался, скрывается или сбежал. Значит, для него народ и страна ни копейки не стоят. Если бы он был бы смелым, то выступил бы перед народом и сказал бы: «Я стою перед вами. Готов ко всему». Пропал без вести и парламент со спикером. Нет вестей от хваставшегося правительства. Это их преступление против своего народа и страны. Создали вакуум в правовом поле и сбежали! Усиливается анархия. Сейчас молодежь взяла инициативу в свои руки. Чем все закончится? Пришло время, когда никто никого не слушает. Наставляю как могу. Что еще я могу сделать?

— Должен ли Сооронбай Жээнбеков воспользоваться легитимными полномочиями, о которых говорит Асылбек Жээнбеков? Или уже поздно?

— Сооронбаю Жээнбекову следовало бы остаться с народом, сохранить все в правовом поле, а потом уйти. Народ же не съест его. Теперь же он отсиживается в другом месте, высказывается, что говорит о их трусливости. Никто бы не помешал президенту воспользоваться своими полномочиями и встретиться с народом. Его ждали 5 часов. Сам виноват. Спрос с народа будет жестким. Очень плохая память о нем останется в истории.

— Некоторые опасаются, что в случае дестабилизации обстановки может начаться гражданская война, так как есть заинтересованные в этом люди. Что скажете об этом?

— Ситуация действительно пугающая. Боже упаси от гражданской войны. В данное время бездействие – тоже преступление. Сам я лежу в больнице. Но а что делают президент, торага и премьер-министр? Только вчера они кричали, как петухи. То, что они пропали без вести, не выполняя свои обязанности, мы должны оценить как предательство народа. В будущем они ответят. Народ, оставшийся без правителя, особенно молодежь может пойти на различные шаги. Лидерам партий следует объединиться и принять меры. Внешние силы пользуются сложившейся ситуацией.

— Что будет со страной, если отныне проигравшие партии продолжат поднимать шумиху подобным образом и захват власти войдет в привычку?

— Как раз это и негативно скажется на будущем. Как иначе? Это повторяется с 2005 года. Таковы признаки того, что многие так называемые партийные лидеры являются эгоистами. Превратили власть в салфетку. В первую очередь нужно наказать их. В истории таких случаев было много.

— Все называющие себя лидерами говорят о возвращении в правовое поле.

— Мы обязаны вернуться в правовое поле. Иначе у нас будет бандитское общество, где правят полевые командиры. Многие желающие заняться политикой хотят такой анархии.

— Каким способом мы вернемся в правовое поле?

— Жогорку Кенеш должен созвать срочное заседание и в соответствии с Конституцией спикер может исполнять обязанности президента на протяжении 2 месяцев. Если этого человека не утвердят, то назначают премьер-министра. Объявляются президентские выборы, определяется дата. Таковы законы!

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 3