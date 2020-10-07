Садыр Жапаров, народный политик: «Сердце разболелось, когда подумал о сложившейся в стране ситуации…»

По правде говоря, сердце разболелось, когда подумал о сложившейся в стране ситуации.
— Господин Садыр, с выходом из тюрьмы…
— Спасибо. От чистого сердца благодарю народ, который столько лет меня поддерживал. Но я не думал, что таким образом выйду на свободу.
— Результаты выборов были ожидаемы?
— Выборы были очень грязными, сопровождались небывалыми правонарушениями. Партия власти и вызывающая отвращение народа фигура Раим Матраимов со своей партией «Мекеним Кыргызстан» откровенно подкупали народ. Поэтому на акцию протеста вышли десятки тысяч человек. Вместо того чтобы выслушать их требования и признать вину, власти только вызвали еще большее раздражение, сказав: «Выборы прошли честно». Результат сами видите. В стране хаос, беспорядки. Поэтому мы прилагаем усилия, чтобы вернуться в правовое поле. Мы должны быть далеки от того, чтобы самовольно захватывать должности и заниматься подобными вещами. На данный момент легитимной властью остаются VI созыв Жогорку Кенеша и президент, как бы мы их не ненавидели.
— Что вы почувствовали, выйдя из тюрьмы?
— По правде говоря, сердце разболелось, когда подумал о сложившейся в стране ситуации. Не нужно было доводить до такого. Сейчас Кыргызстану нужны мир и стабильность, как воздух и вода. И без того экономика находится в полуживом состоянии. Нужно поскорее создавать правительство народного доверия, изменить Основной закон, избирательную систему, объявить повторные парламентские выборы.
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 1
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