Нарсулуу Гургубаева, акын: «До сих пор у нас в голове не осела мысль – мы один народ, мы кыргызстанцы»

Не делите народ!
— У нас нет лидера! До сих пор не было у нас человека, за которым мы могли бы последовать беспрекословно! По сей день не нашелся человек, способный сплотить народ. Возможно поэтому мы разбрелись, скитаемся, сами себе являемся врагами. А было бы иначе! До сих пор у нас в голове не осела мысль – мы один народ, мы кыргызстанцы. По сей день наш народ делится на мелкие группы. Именно поэтому сейчас мелкие людишки не хотят думать о народе, о целостности народа, преследуют свои мелкие интересы, бегают по кабинетам министров. Стыдно, уважаемые! Не делите народ! Не путайте личные интересы с интересами народа! 19-летний джигит погиб не ради ваших личных интересов! Митинг, в котором народ отстаивал свои интересы, требовал законности, не должен завершиться беззаконьем и захватом!
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 4
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