Верховный суд призывает все политические силы и граждан соблюдать закон

Верховный суд призывает все политические силы и граждан соблюдать закон.

Как сообщает пресс-служба суда, в эти дни общество и каждый гражданин проходят испытание.

“Все мы должны учитывать уроки прошлого во избежание повторения. Это должно стать непременным и непреложным условием верховенства закона в повседневной жизни каждого из нас. Иначе не будет твердой гарантии законности и справедливости. Действия любого человека в конкретной ситуации должны быть понятными и основанными на Законе. Всегда во всем и всюду должно присутствовать чувство ответственности”, – сказали в пресс-службе.

Отмечено, что судебная ветвь власти независима, любое вмешательство недопустимо, председателей судов избирает судейский корпус судов. Решение этих вопросов прерогатива судей.

“Любое внешнее вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия грубо нарушает принцип независимости судей и препятствует нормальной деятельности суда. Такие действия признаются преступными. Законодательство не допускает вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия”, – отметили в суде.

Источник: reporter.kg