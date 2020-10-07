Садык Шер-Нияз, депутат: «Один раз поработайте ради амбиций Кыргызстана, а не личных амбиций!»

Каждый из вас тащит своих людей за руки и ноги, сажают на должности.
— Революцию совершил народ, конечно, был вклад и лидеров, которые стояли во главе этого. Народные волнения были спровоцированы несправедливостью. Президент был вынужден бежать под натиском партий, которые не смогли добиться справедливости. В очередной раз мы оказались в тупике. Что будет дальше? Почему некоторые лидеры демонстрируют полное отсутствие совести и порядочности?! Каждый из вас тащит своих людей за руки и ноги, сажают на должности. Разве вы не могли между собой договориться и решить – кто станет президентом?! Разве горьких уроков вам не хватило?! Повсеместно вы захватываете, идут по 2-3 человека и завладевают кресла министров и генпрокуроров. А советуетесь ли перед этим с другими партиями? Если они узнают об этом, вновь поднимется шумиха? У кыргызов есть выражение: «Ты раб, если не знаешь имена предков до 7 колена», — разве вы забыли, что было 12 часов назад? Если вам так сильно нужен глава правительства, решите вопрос методом «черного и белого списка». Объединитесь те, кто стоит перед и за ширмой. Если будете делиться, то вы докажете, что думаете о себе, игнорируете интересы Кыргызстана, не можете совладать со своими амбициями, являетесь мелкими людишками!
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 4
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