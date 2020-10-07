«Джеруй» разграбили

Был подожжен и разворовывается рудник «Джеруй» в Бекмолдинской сельской управе Таласской области.
Об этом сообщили местные жители.
6 октября до 11 часов удавалось сдерживать около 200 человек. Но их не удалось в итоге сдержать и разгневанная группа толпа подожгла здания, склады и офисы.
Золотое месторождение Джеруй располагается в 26 километрах от села Кара-Ой Таласского района, на северной стороне горного хребта Талас, на высоте в 3205-3710 метрах над уровнем моря. Российское предприятие «Альянс Алтын» вело разведывательные работы на месторождении.
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 7
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