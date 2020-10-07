Чолпонбек Абыкеев, писатель: «Обе стороны должны вести непрерывный диалог»

Нужно прекращать безвластие.

– Есть риск того, что мы потеряем государственность. Стороны должны непрерывно вести диалог. Легитимная власть должна начать свою работу. Нужно прекращать безвластие. Посредником должен быть республиканский совет аксакалов, призвать стороны к диалогу. Предлагаю формат переговоров 13-13-13. 13 – представителей аксакалов, 13 представителей власти, 13 представителей оппозиции. Если стороны согласятся, возьму на себя организационные работы через аксакалов.

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 4