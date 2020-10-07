Омурбек Бабанов: «Народ вышел на акции протеста потому, что Матраимовы захотели заполучить 95 мандатов!»

Наша страна должна послужить примером для других.
«Я никогда не отступал от своей точки зрения. Когда народ собрался на мирный митинг, органы правопорядка сами начали нарушать закон. Но ведь Матраимовы нарушили закон, желая заполучить на выборах 95 мест. Тогда народ выразил недовольство. Наша страна должна послужить примером для других. Должен собраться парламент и сформировать правительство», — сказал Омурбек Бабанов.
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 6
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