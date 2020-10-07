Курманбек Бакиев: «Я с болью в сердце воспринял события в Кыргызстане»

Экс-президент отказался комментировать события в Кыргызстане.

На вопрос агентства «РИА Новости» Курманбек Бакиев сказал: «Я с болью в сердце воспринял события в Кыргызстане». Но отказался давать комментарии.

«С учетом того, что различные деструктивные силы могут использовать мои слова для того, чтобы поднять шумиху, то я пока воздержусь от комментариев», — сказал он.

Приближенный К. Бакиева Аскат Тейит подтвердил, что Бакиев действительно беседовал с российскими журналистами.

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 6