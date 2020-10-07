Феликс Кулов, экс-премьер-министр: «Самое главное – нельзя допускать анархию и беззаконье»

Мы должны всему миру показать высокую политическую культуру, цивилизованный путь передачи власти.
– Митингующие захватили «Белый дом». Освободили Атамбаева и Садыра Жапарова. Парламента нет. Президент молчит. Премьер-министр тоже. В основном «Белый дом» захватила молодежь, среди них не было политиков. Самое главное – нельзя допускать анархию, беззаконье, разбои, самоуправства, физической расправы над оппонентами. Говорят, такие вещи уже происходят.
Мы должны всему миру показать высокую политическую культуру, цивилизованный путь передачи власти. Иначе наша страна увязнет в беспорядке и хаосе…
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 4
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