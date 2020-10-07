Кресло мэра ожидает Мелиса Мырзакматова

Лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелис Мырзакматов прилетел из Турции в Бишкек на самолете.

Мырзакматов покинул Кыргызстан в 2014 году. В 2015-м Ошский городской суд обвинил его в злоупотреблении должностным положением, вынес заочное решение, лишив свободы сроком на 7 лет. В связи с тем, что он покинул Кыргызстан, он официально был объявлен в розыск. Мырзакматов же опровергает выдвинутые обвинения, отмечая, что обвинения были выдвинуты на политической почве.

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 6