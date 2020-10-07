Лидер «Чон казат»: Неправильно, что Тилек Токтогазиев пришел сюда и назвал себя премьером

По его словам, в правительстве должны собраться лидеры оппозиционных партий, чтобы обсудить дальнейшие действия
Один из лидеров партии «Чон Казат» Максат Мамытканов заявил, что Тилек Токтогазиев поступил неправильно, придя в правительство и объявив себя новым премьер-министром.
«Здесь собрались лидеры оппозиционных партий, чтобы обсудить дальнейшие действия. Но от партии «Ата Мекен» пришел Тилек Токтогазиев», - сказал Мамытканов.
После чего Токтогазиев спросил, доверяет ли ему Мамытканов.
«Я тебе доверяю, но когда ты говоришь, что я - иностранный агент...», - заметил лидер партии «Чон Казат».
На это Токтогазиев ответил, что, говоря об иностранном агенте, находящемся в партии «Чон Казат», он имел в виду другого человека.
Источник: vesti.kg
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