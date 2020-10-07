Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в обращении главы государства говорится:
«Дорогие соотечественники!
Кыргызстан переживает самый тяжелый период.
Никакая власть или должность не может быть выше человеческой жизни.
Как вы знаете, я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание „Белого дома“.
В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это. Это привело бы к столкновениям.
Именно поэтому я не стал подписывать Указ о введении чрезвычайного положения.
В регионах было немало соотечественников, которые также хотели выступить на митингах в мою поддержку, я попросил их не делать этого. Потому что в эти дни, мы воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ.
Дорогие соотечественники, те, кто хотел получить должности, добились своей цели.
Теперь нужно остановить своих сторонников, которые продолжают уличные акции. Я еще раз призываю их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле!
В эти дни я с глубокой благодарностью отмечаю заслугу нашей молодежи, проявившей в это непростое время свою высокую гражданскую позицию.
Не смыкая глаз всю ночь, вы провели работу по сохранению мира, собственности граждан и государства, за это я вам благодарен.
Эти последние дни показали, у кого какие ценности. В эти дни вы, наши молодые кыргызстанцы подали достойный пример тем старшим согражданам, которые вели борьбу за власть.
Вы не на словах, а на деле еще раз продемонстрировали, что вам дорог Кыргызстан, а не властное положение.
Вы по-настоящему доказали, что интересы страны дороже всего.
Призываю все стороны к терпению и сдержанности.
И напоминаю еще раз, что интересы государства выше личных амбиций.
Уверен, что из этой ситуации мы выйдем совместными усилиями.
Уважаемые соотечественники, на сегодняшний день самой актуальной задачей является — обеспечение мира и общественного порядка в Кыргызстане!
Верю, что совместными усилиями мы выйдем из этой ситуации!
Для всех нас интересы страны дороже всего.
Да хранит Всевышний наш любимый Кыргызстан!».
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