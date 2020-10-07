Владимир Путин сообщил, что находится в контакте со сторонами конфликта в КР

Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Кыргызстане.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Произошедшее после выборов не может не беспокоить. Надеемся, что конфликт будет решен мирно. Москва рассчитывает на то, что внутриполитические процессы в КР закончатся быстро и без каких-либо потерь», — заявил глава РФ.
Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.
Источник: 24.kg
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