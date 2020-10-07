Омурбека Бабанова выгнали с площади, закидав баклашками

Политик Омурбек Бабанов сбежал с площади Ала-Тоо.

Там проходит митинг разных политических сил.

На площадь прибыл политик Омурбек Бабанов, Мирлан Жеенчороев со своими сторонниками. Бабанову и Жеенчороеву не дали слова и закидали мусором и баклашками.

Источник: reporter.kg