Вряд ли Сооронбай Жээнбеков удержит власть, – политолог

Вряд ли у президента получится удержать свою власть.

Ситуация никак особо не изменилась, ни в его пользу, ни в пользу тех, кто сместили его. С таким мнением с Reporter.kg поделился политолог Эмиль Жороев.

По его словам, сейчас некая патовая ситуация, но в любом исходе он не видит, как президент может вернуться и тем более заполучить властные полномочия.

«Не думаю, что в ближайшее время с ним может что-то случиться. Задерживать его или брать под арест нет каких-либо оснований, как это было при Бакиеве. Я так полагаю, он может просто оставаться дома, но вот какую-то юридическую правовую ответственность за исход выборов и многое другое, он может понести чуть позже, пока законная власть не установится. Мне кажется, до него не будет никому дела. Имеется в виду судить или не судить, а так до него, конечно, есть дело касательно формальной его отставки, возможно, утверждения им каких-либо других институтов, которые потребуют легитимизацию, подпись президента», – сказал Жороев.

Источник: reporter.kg