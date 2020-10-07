Здание Megacom захватили

Здание Megacom захватили. Информацию редакции Tazabek подтвердили в компании.

По их словам, к ним подходили 4 человека и все называли себя генеральными директорами. «Уже начали проводить собрания с коллегами. Они просто пришли рано утром и сели в кабинет генерального директора, уже второй день — это Абай Бекбоев и Улан Баялиев. Мы сейчас не знаем, как и что делать», — сообщили представители компании.

Источник: Элгезит